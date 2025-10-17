В Кыргызстане введут электронные браслеты для агрессоров в семье

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Кодекс о правонарушениях и Закон «Об охране и защите от семейного насилия». Документ направлен на усиление ответственности за семейное насилие и внедрение системы электронного наблюдения за нарушителями.

Теперь суд может назначать запреты и ограничения с электронным наблюдением сроком до трех месяцев. Это могут быть:

запрет на контакты с потерпевшим;

запрет на преследование;

запрет на хранение и использование оружия (при наличии его временно изымают);

ограничение нахождения на определенных территориях;

другие меры для обеспечения безопасности жертвы.

Контролируют исполнение таких решений органы внутренних дел с помощью электронных и технических средств отслеживания.

Кроме того, впервые в законодательство ввели понятие «преследование» — умышленные действия против воли другого лица (звонки, слежка, посещение места работы или жилья), вызывающие у него страх за безопасность.

За уклонение от прохождения коррекционной программы или нарушения условий электронного наблюдения предусмотрено наказание — 40 часов общественных работ или арест от 7 до 14 суток.

Также органы внутренних дел обязаны проводить оценку рисков по каждому случаю семейного насилия и применять электронные средства контроля для соблюдения условий временного охранного ордера.

Закон вступает в силу через десять дней.