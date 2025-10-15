12:03
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В США анонсировали важное объявление, связанное с оружием для Украины

Постоянный представитель США при НАТО анонсировал крупное объявление по оружию для Украины. Об этом Мэттью Уитакер заявил на пресс-конференции.

По его словам, «в среду, 15 октября, США сделают крупное объявление насчет поставок оружия Украине».

Фото СМИ. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер

Он подчеркнул, что страны Южной Европы должны активнее оказывать Украине военную помощь, особенно в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая подразумевает покупку американского оружия за счет Евросоюза.

«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие... Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — добавил Мэттью Уитакер.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, если конфликт вокруг Украины не удастся урегулировать.

Он также отметил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле возможность передачи ракет Tomahawk Киеву назвали серьезным витком эскалации.
Материалы по теме
