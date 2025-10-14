В администрации президента состоялось второе заседание организационного комитета по подготовке к саммиту ШОС и Всемирным играм кочевников под председательством Каныбека Туманбаева. Об этом сообщает пресс-служба управделами президента.

На заседании сообщили, что два крупных объекта, возводимых в Бишкеке, получили свои официальные названия.

Новый стадион на 51 тысячу мест будет называться «Азаттык Арена», а современный конгресс-холл — «Ырыс Ордо».

Каныбек Туманбаев подчеркнул, что это решение является важным событием в истории страны, ведь подобные масштабные проекты реализуются впервые. По его словам, новые объекты станут символами свободы, благополучия и обновления, а также будут способствовать продвижению Кыргызстана на международной арене.

На строящемся стадионе предусмотрены коммерческие объекты общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Ожидается, что здесь разместятся мировые спортивные бренды.

По поручению президента в этом направлении ведется работа. В настоящее время проводятся переговоры с рядом международных компаний.

Как отметил Туманбаев, после завершения строительства стадиона необходимо будет решить вопросы его эффективной эксплуатации и устойчивого финансового обеспечения.

«Именно поэтому уже сегодня особое внимание уделяется будущей деятельности стадиона, его содержательному наполнению и внедрению услуг, соответствующих мировым стандартам», — подчеркнул он.