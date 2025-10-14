10:51
USD 87.45
EUR 101.31
RUB 1.07
Власть

Кабмин повысил доплаты сотрудникам транспортного контроля

Кабинет министров утвердил изменения в постановление, регулирующее порядок оплаты труда работников государственных учреждений, не входящих в категорию госслужащих.

Согласно документу, сотрудникам департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций с 1 июля 2025 года устанавливается ежемесячная надбавка в размере 20 тысяч сомов за работу в особом режиме на транспортных контрольных пунктах.

Как пояснили в министерстве, это решение направлено на повышение мотивации и социальной защиты работников, обеспечивающих контроль безопасности и перевозок на автодорогах и водных путях страны.

Постановление вступает в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347073/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Адылбек Касымалиев поздравил университет имени Ишеналы Арабаева с 80-летием
В Кыргызстане упростили закупки для проектов по строительству железных дорог
В Сокулуке 15 гектаров сельхозземель перевели под индустриальный центр
Полис сохраняется за новым владельцем: кабмин изменил правила страхования жилья
Кабмин ужесточил требования к страховым компаниям и брокерам
В селе Фрунзе под Сокулуком люди не могут добраться до города — нет транспорта
В Ошской области модернизируют токсикологическую лабораторию
В КР увеличат выплаты членам избиркомов во время выборов и референдумов
В КР изменили правила для госслужащих: обязательна цифровая грамотность
Кыргызстан и Казахстан присоединятся к обмену данных при транспортном контроле
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;исключает, что в&nbsp;будущем город Манас может стать столицей&nbsp;КР Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
Башар Асад живет в&nbsp;&laquo;Москва-Сити&raquo;, где ему принадлежит около 20&nbsp;квартир Башар Асад живет в «Москва-Сити», где ему принадлежит около 20 квартир
Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в&nbsp;Россию Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Россию
Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира. И&nbsp;это не&nbsp;Трамп Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира. И это не Трамп
Бизнес
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
14 октября, вторник
10:44
Путин и Уиткофф говорили на встрече пять часов вместо 15-20 минут — Трамп Путин и Уиткофф говорили на встрече пять часов вместо 1...
10:34
ЦИК создает рабочую группу по организации выборов для кыргызстанцев за рубежом
10:30
Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи
10:29
Племянник советника президента Темирболот Абыкеев покинул пост мэра Баткена
10:26
Кабмин повысил доплаты сотрудникам транспортного контроля