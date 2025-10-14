Кабмин повысил доплаты сотрудникам транспортного контроля

Кабинет министров утвердил изменения в постановление, регулирующее порядок оплаты труда работников государственных учреждений, не входящих в категорию госслужащих.

Согласно документу, сотрудникам департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций с 1 июля 2025 года устанавливается ежемесячная надбавка в размере 20 тысяч сомов за работу в особом режиме на транспортных контрольных пунктах.

Как пояснили в министерстве, это решение направлено на повышение мотивации и социальной защиты работников, обеспечивающих контроль безопасности и перевозок на автодорогах и водных путях страны.

Постановление вступает в силу через семь дней.