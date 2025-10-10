23:51
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Власть

Трамп пригрозил КНР значительным повышением пошлин на китайские товары

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность существенного повышения пошлин на китайские товары, ввозимые в США. Об этом пишет «Интерфакс».

«Одна из мер, которую мы в данный момент рассматриваем, — это крупное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в Соединенные Штаты. Есть много других контрмер, которые также всерьез обсуждаются», — написал лидер страны в Truth Social и отметил, что Пекин «становится очень враждебным».

По его словам, «они направляют письма разным государствам в мире о том, что они хотят ввести экспортный контроль в отношении каждого элемента продукции, связанной с редкоземельными элементами, и практически всего, что они могут придумать, даже если это не производится в Китае».

Дональд Трамп также подчеркнул, что на данный момент не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. «Я должен был встретиться с председателем Си Цзиньпином через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, кажется, нет причин это делать», — написал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346812/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
Евросоюз хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали со всего мира
Китай пригрозил США из-за намерений ввести пошлины за импорт нефти из России
Пошлины Трампа. Торговля между США и Китаем достигла 19-летнего минимума
Россия ввела новые пошлины за получение иностранцами миграционных услуг
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл новое здание Главного управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
Садыр Жапаров о&nbsp;событиях 2020&nbsp;года: Еще немного, и&nbsp;Кыргызстан развалился&nbsp;бы Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Мэр города&nbsp;Ош подарил машину муниципалитету Каракола Мэр города Ош подарил машину муниципалитету Каракола
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
10 октября, пятница
23:38
У WhatsApp на iPhone теперь новый дизайн в стиле iOS 26 У WhatsApp на iPhone теперь новый дизайн в стиле iOS 26...
22:49
Трамп пригрозил КНР значительным повышением пошлин на китайские товары
22:28
Кыргызстанцев за рубежом призывают активно голосовать на выборах в Жогорку Кенеш
22:04
В Перу принял присягу новый президент
21:46
В Бишкеке демонтируют рекламные вывески, нарушающие закон о госязыке