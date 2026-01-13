Трамп вводит 25-процентные пошлины для стран, которые сотрудничают с Ираном

Дональд Трамп вводит 25-процентные пошлины для каждой страны, которая сотрудничает с Ираном. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

«Начиная с сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25 процентов на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки. Этот указ является окончательным и безоговорочным», — говорится в сообщении.

По информации агентства Bloomberg, к числу важнейших торговых партнеров Ирана относятся Индия, Китай и Турция.

Ранее сообщалось, что Белый дом и американские военные анализируют варианты действий в Иране, чтобы поддержать протестующих. Президент США рассматривает любые действия против Ирана из-за жесткого подавления протестов, в том числе и авиаудары, однако «первым вариантом» видит дипломатию, отмечала его пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

По последним данным, акции зафиксированы в 585 локациях в 186 городах (31 провинция) Ирана, а число задержанных превысило 10 тысяч.

Напомним, в государстве уже более трех суток нет интернета. Массовые митинги, вызванные экономическим кризисом и девальвацией местной валюты, продолжаются с конца декабря 2025 года.