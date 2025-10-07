Садыр Жапаров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения

Президент Садыр Жапаров поздравил лидера России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В поздравительной телеграмме Садыр Жапаров подчеркнул профессионализм, государственную мудрость и ответственность российского главы при принятии важных решений, отметив его заслуги в развитии страны.

Он подчеркнул, что Кыргызстан придает большое значение стратегическому партнерству с РФ, основанному на общей истории, культуре и взаимном уважении.

Президент отметил, что под руководством Владимира Путина Россия уверенно движется вперед и продолжает развиваться во многих направлениях. Он выразил уверенность в том, что дружеские отношения между двумя странами будут и дальше укрепляться и приносить пользу обоим народам.

В завершение Садыр Жапаров пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов, а народу РФ — мира и процветания.