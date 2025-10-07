17:19
Президент Садыр Жапаров подвел итоги председательства Кыргызстана в ОТГ

Фото администрации президента. Садыр Жапаров на XII саммите глав государств ОТГ

Президент Садыр Жапаров выступил сегодня на XII саммите глав стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале (Азербайджан). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что период председательствования Кыргызстана стал важным и ответственным временем. Его ключевые итоги:

  • успешно провели более 124 мероприятий высокого уровня;

  • подготовили дорожную карту по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и финансов;

  • инициировали заключение соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей для обеспечения правового признания цифровых документов;

  • 18 сентября в Бишкеке впервые состоялась встреча глав правительств стран ОТГ.

Садыр Жапаров заявил, что в 2026 году в КР состоятся VI Всемирные игры кочевников. Он пригласил глав делегаций ОТГ принять участие в мероприятии, которое планируется провести одновременно с саммитом Шанхайской организации сотрудничества.

По итогам Габалинского саммита Кыргызстан официально завершил свое председательство и передал его Азербайджану. Президент выразил уверенность в том, что под руководством Баку «организация продолжит прогрессивное развитие, укрепит свой авторитет на международной арене и реализует новые важные инициативы на благо всех тюркских народов».

В заключение Садыр Жапаров пригласил миссию стран ОТГ принять участие в предстоящих в КР парламентских выборах 30 ноября в качестве международных наблюдателей.
