Президент Садыр Жапаров подвел итоги председательства Кыргызстана в ОТГ

Президент Садыр Жапаров выступил сегодня на XII саммите глав стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале (Азербайджан). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что период председательствования Кыргызстана стал важным и ответственным временем. Его ключевые итоги:

успешно провели более 124 мероприятий высокого уровня;

подготовили дорожную карту по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и финансов;

инициировали заключение соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей для обеспечения правового признания цифровых документов;

18 сентября в Бишкеке впервые состоялась встреча глав правительств стран ОТГ.

Садыр Жапаров заявил, что в 2026 году в КР состоятся VI Всемирные игры кочевников. Он пригласил глав делегаций ОТГ принять участие в мероприятии, которое планируется провести одновременно с саммитом Шанхайской организации сотрудничества.

В заключение Садыр Жапаров пригласил миссию стран ОТГ принять участие в предстоящих в КР парламентских выборах 30 ноября в качестве международных наблюдателей.