Инвестзона «Тамчи»: реализацию проекта обсудили с сингапурской компанией

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел рабочее совещание о ходе реализации указа президента о создании специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи» с особым правовым режимом и независимого международного центра по урегулированию споров с применением английского права в Иссык-Кульской области.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, в совещании приняли участие руководители государственных органов, международные консультанты, руководители и эксперты сингапурской инвестиционно-консультационной компании Makara Capital.

«Представители Makara Capital изложили ключевые принципы проектирования и внедрения проекта. Отмечена необходимость четкого позиционирования территории в соответствии с национальными приоритетами КР, независимого эффективного управления, применения английского права и создания привлекательных налоговых и финансовых условий», — говорится в сообщении.

Особое внимание эксперты уделили развитию кадрового потенциала и формированию современной инфраструктуры, отметив, что модель СФИТ будет уникальной для региона, сочетая лучшие элементы международных финансовых центров.

Консультанты подчеркнули, что создаваемая СФИТ «Тамчи» может иметь уникальный формат функционирования, сочетающий успешный опыт финансовых зон проектов в юрисдикциях Дубая, Сингапура и других стран, при этом формируя самобытную кыргызскую концепцию международного финансового центра.