Власть

Командующие войсками ПВО стран СНГ обсудили развитие объединенной системы

Командующие войсками ПВО стран СНГ обсудили развитие объединенной системы. Вопрос обсуждался в Ижевске, где прошло 61-е заседание координационного комитета стран Содружества по вопросам противовоздушной обороны.

По данным Минобороны России, участники также рассмотрели широкий комплекс задач. Среди них — развитие объединенной системы противовоздушной обороны, противодействие беспилотным угрозам, применение авиации Военно-воздушных сил стран-участниц и военно-техническое партнерство между ними. Кроме того, участники встречи подвели итоги прошедшего учения «Боевое содружество — 2025».

Командующие войсками ПВО стран СНГ посетили несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ — концерн «Калашников» и Ижевский электромеханический завод «Купол».
Ссылка: https://24.kg/vlast/345979/
просмотров: 131
