Бишкек станет ареной ШОС и Игр кочевников: власти начали масштабную подготовку

В Бишкеке под председательством управляющего делами президента Каныбека Туманбаева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества и церемонии открытия Всемирных игр кочевников, которые пройдут в 2026 году в столице. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бишкек станет ареной ШОС и Игр кочевников: власти начали масштабную подготовку

Президент Садыр Жапаров возложил общее руководство подготовкой мероприятий высокого уровня на Каныбека Туманбаева.

На заседании утвержден состав оргкомитета. Туда вошли вице-премьер-министр Данияр Амангельдиев, министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, министр обороны Руслан Мукамбетов, министр финансов Алмаз Бакетаев, министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков, министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев, министр энергетики Таалайбек Ибраев, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев, министр здравоохранения Эркин Чечейбаев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев, а также мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Членам комитета поручено разработать план организационных и протокольных мероприятий, а также принять меры по обеспечению безопасности и правопорядка, созданию условий для высокого уровня гостеприимства, своевременному строительству и модернизации инфраструктуры.

По словам председателя оргкомитета, подготовка к саммиту ШОС и ВИК станет приоритетной задачей ближайших месяцев и требует слаженной работы всех задействованных структур.
