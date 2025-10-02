Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам

Президент Садыр Жапаров опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook, в котором призвал граждан бережно относиться к природе и пастбищам.

Глава государства отметил, что в последние годы в разных уголках страны участились случаи разрушения горных склонов и лугов из-за езды на квадроциклах и внедорожниках. По его словам, это приводит к уничтожению травы и деградации пастбищ.

«К сожалению, управляют такой техникой в основном наши же дети. Да, есть и туристы, но большинство — это граждане Кыргызстана. Люди вытаптывают зеленые луга, прокладывают новые тропы, разрушая пастбища», — сказал Садыр Жапаров.

Он сообщил, что дал поручение министру внутренних дел и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора рассмотреть вопрос о введении штрафов и конфискации техники у нарушителей. И подчеркнул, что бороться с этой проблемой должны не только центральные органы власти, но и местные администрации.

«Любой транспорт, будь то автомобиль или квадроцикл, должен передвигаться только по дорогам. Там, где дорога заканчивается, нужно идти пешком или пересаживаться на лошадь», — обратился президент к гражданам.

Он призвал кыргызстанцев и туристов заботиться о природе и сохранить ее для будущих поколений:

«Передадим ее детям и внукам не уничтоженной и не истощенной, а чистой и целой».