Власть

Башар Асад живет в «Москва-Сити», где ему принадлежит около 20 квартир

Бывший президент Сирии Башар Асад, сбежавший из страны и получивший убежище в России, вместе с семьей живет в «Москва-Сити» и проводит часы за онлайн-играми. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источник, с детства знакомый с беглым политиком.

из архива
Фото из архива. Башар Асад с супругой в Москве

По информации издания, источник покинул Сирию еще в 2011 году и в настоящее время проживает в Европе. В прошлом он занимал высокий военный пост, а из родного государства уехал из-за разногласий с Башаром Асадом.

Zeit пишет, что собеседник получил сведения о жизни бывшего сирийского лидера от «достоверных источников». Тем не менее журналисты предупредили, что в данный момент проверить предоставленную информацию невозможно.

«Асад живет в трех квартирах в элитном высотном доме с торговым центром внизу, который он иногда посещает, а в остальное время проводит часы за онлайн-играми», — заявил источник газеты.

Также он сообщил, что экс-глава Сирии нередко посещает загородный дом в Московской области. За территорией следят сотрудники частного охранного предприятия, рассказал собеседник.

Авторы статьи отметили, что семья Асада имеет в собственности около 20 квартир в «Москва-Сити». Предположительно помещения находятся в 76-этажной башне «Москва».
