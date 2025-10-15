22:59
Общество

Массовое захоронение в Сирии. Стало известно, как Башар Асад скрывал убийства

Фото из интернета

Правительство бывшего сирийского президента Башара Асада в течение двух лет тайно перевозило тела из массового захоронения под Дамаском, чтобы скрыть следы военных преступлений. Об этом пишет Reuters.

Сирийские власти с 2019 по 2021 год провели секретную операцию по перемещению десятков тысяч тел из крупного захоронения в районе Аль-Кутайфа, расположенного к северо-востоку от Дамаска.

Изначально начиная с 2012-го там хоронили военных и заключенных, умерших в тюрьмах и госпиталях во время гражданской войны. На спутниковых снимках, полученных журналистами, зафиксированы 16 траншей длиной предположительно от 15 до 160 метров, где и находились тела погибших.

По словам бывшего офицера Республиканской гвардии, идея «очистить» место захоронения появилась в конце 2018 года. Источник Reuters рассказал, что Башар Асад стремился улучшить свой международный имидж на фоне обвинений в массовых репрессиях, пытках и внесудебных казнях.

С февраля 2019-го по апрель 2021-го шесть-восемь грузовиков, по свидетельствам очевидцев, каждую неделю перевозили останки в пустынный район неподалеку от Думайра.

По данным сирийских правозащитных организаций, при режиме Башара Асада пропали без вести свыше 160 тысяч человек. Многие из них, по оценкам активистов, убиты и тайно похоронены в десятках подобных мест по всей стране.

Режим Башара Асада пал 8 декабря 2024 года, когда вооруженные формирования сирийской оппозиции вошли в Дамаск и объявили о свержении правительства. Сам Асад бежал в Россию, где, по данным источников, проживает вместе с семьей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347327/
просмотров: 889
