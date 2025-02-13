Сейчас присягу приносят совершеннолетние иностранцы, приобретающие гражданство России. Люди, родившиеся в РФ, присягу приносить не обязаны.

Норма об обязательной присяге для иностранцев при вступлении в российское гражданство введена в 2017 году.