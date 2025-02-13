Депутаты Госдумы России в первом чтении одобрили проект закона о снижении с 18 до 14 лет возраста лиц, обязанных приносить присягу гражданина РФ при принятии гражданства, сообщает Meduza.
При этом решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае отказа от принесения присяги.
Сейчас присягу приносят совершеннолетние иностранцы, приобретающие гражданство России. Люди, родившиеся в РФ, присягу приносить не обязаны.
Норма об обязательной присяге для иностранцев при вступлении в российское гражданство введена в 2017 году.