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Общество

Присяга гражданина РФ для иностранцев — Госдума хочет снизить возраст до 14 лет

Депутаты Госдумы России в первом чтении одобрили проект закона о снижении с 18 до 14 лет возраста лиц, обязанных приносить присягу гражданина РФ при принятии гражданства, сообщает Meduza.
 
При этом решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае отказа от принесения присяги.
 

Сейчас присягу приносят совершеннолетние иностранцы, приобретающие гражданство России. Люди, родившиеся в РФ, присягу приносить не обязаны.

Норма об обязательной присяге для иностранцев при вступлении в российское гражданство введена в 2017 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319867/
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