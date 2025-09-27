Глава кабмина Адылбек Касымалиев отправится с официальным визитом в Беларусь

Председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев посетит с официальным визитом Республику Беларусь 28-29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В рамках визита он встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Александром Турчиным. По итогам встречи они подпишут ряд международных документов, направленных на дальнейшее укрепление и развитие двусторонних отношений.

Кроме того, 29-30 сентября глава кабмина примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества независимых государств и Евразийского межправительственного совета, а также в пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь».