19:37
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Власть

Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев встретился с делегацией Китайской государственной железнодорожной корпорации во главе с заместителем генерального директора Ван Лисинем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи отмечено, что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан перешло в практическую стадию. Ведутся работы по прокладке тоннелей, возведению временной инфраструктуры, а также решаются ключевые организационные и административные вопросы.

Кабинет министров оказывает всестороннюю поддержку реализации проекта. Регулярно проводятся координационные совещания с участием профильных государственных органов. Особое внимание уделяется соблюдению экологических стандартов и норм безопасности на всех этапах строительства.

Кыргызская сторона выразила уверенность в дальнейшем конструктивном взаимодействии с китайскими партнерами. Отдельно подчеркнута важность соблюдения норм национального законодательства, профессиональной этики и общественного порядка всеми участниками проекта.

Также в ходе встречи обсуждались ключевые направления развития: формирование прогнозных объемов грузоперевозок; открытие академии подготовки железнодорожных специалистов; создание экономических зон «Торугарт», «Макмал», «Жерге-Тал» и «Джалал-Абад».

Бакыт Торобаев предложил увеличить долю занятости граждан Кыргызской Республики в реализации проекта в соответствии с инвестиционным соглашением. Он также сделал акцент на приоритетную закупку товаров и услуг у местных поставщиков.

Стороны договорились о начале совместной проработки этих вопросов уже на текущем этапе с целью обеспечения устойчивого функционирования проекта в долгосрочной перспективе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344944/
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан ускорят
В «Кыргыз темир жолу» рассказали, как реализуют крупные проекты
На дороги и транспорт за пять лет выделили свыше 101 миллиарда сомов
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан: что уже сделано
Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан: Грузии предложили участвовать в проекте
В Бишкеке обсудили строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Первый грузовой поезд отправился по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Зампред кабмина обсудил с госорганами КНР ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан: Ташкент предлагает компании в субподрядчики
Правительство КР продвигает в Китае стратегический проект «Бедель»
Популярные новости
Зимой Минэнерго может прибегнуть к&nbsp;отключениям электроэнергии в&nbsp;часы пик Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
Камчыбек Ташиев подарил семье с&nbsp;десятью детьми дом Камчыбек Ташиев подарил семье с десятью детьми дом
Неоднозначный закон. Что будет с&nbsp;депутатами после объявления о&nbsp;самороспуске Неоднозначный закон. Что будет с депутатами после объявления о самороспуске
Жилой квартал в&nbsp;городе Джалал-Абаде сровняли с&nbsp;землей. Что там будет Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
25 сентября, четверг
19:23
Ученые выяснили, что могло сгубить армию Наполеона при отступлении из России Ученые выяснили, что могло сгубить армию Наполеона при...
19:01
Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию
18:47
Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью гостипографии «Учкун»
18:29
В Кыргызстане назвали «Лучшего учителя года». Список
18:07
Партии должны уведомить ЦИК об участии в выборах в течение трех дней