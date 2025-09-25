Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев встретился с делегацией Китайской государственной железнодорожной корпорации во главе с заместителем генерального директора Ван Лисинем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи отмечено, что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан перешло в практическую стадию. Ведутся работы по прокладке тоннелей, возведению временной инфраструктуры, а также решаются ключевые организационные и административные вопросы.

Кабинет министров оказывает всестороннюю поддержку реализации проекта. Регулярно проводятся координационные совещания с участием профильных государственных органов. Особое внимание уделяется соблюдению экологических стандартов и норм безопасности на всех этапах строительства.

Кыргызская сторона выразила уверенность в дальнейшем конструктивном взаимодействии с китайскими партнерами. Отдельно подчеркнута важность соблюдения норм национального законодательства, профессиональной этики и общественного порядка всеми участниками проекта.

Также в ходе встречи обсуждались ключевые направления развития: формирование прогнозных объемов грузоперевозок; открытие академии подготовки железнодорожных специалистов; создание экономических зон «Торугарт», «Макмал», «Жерге-Тал» и «Джалал-Абад».

Бакыт Торобаев предложил увеличить долю занятости граждан Кыргызской Республики в реализации проекта в соответствии с инвестиционным соглашением. Он также сделал акцент на приоритетную закупку товаров и услуг у местных поставщиков.

Стороны договорились о начале совместной проработки этих вопросов уже на текущем этапе с целью обеспечения устойчивого функционирования проекта в долгосрочной перспективе.