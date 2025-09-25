Парламент разрешил делать прививки в частных клиниках

Новая инициатива министерств здравоохранения и юстиции, а также Национального института стратегических исследований (НИСИ), касающаяся прививок в частных клиниках и работы частных детских садов, прошла в трех чтениях Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба МЮ КР.

По ее данным, многие родители водят детей к врачам в частные клиники, но как только приходит время прививки, все меняется: дорога ведет в государственную поликлинику.

«Там очередь, новый врач, которому нужно с начала пересказывать историю здоровья. В сезон простуд к этому добавляется еще и риск заразиться. Для родителей это выбитый из графика рабочий день, для ребенка — стресс, для врачей в поликлиниках — дополнительная нагрузка. А для общества в целом — риск, что кто-то решит отложить вакцинацию «на потом», а иногда и вовсе «на никогда». Поэтому в рамках дебюрократизации госуслуг подготовили изменения в Закон КР «Об общественном здравоохранении», направленные на упрощение этого процесса. После трех чтений Жогорку Кенеш принял законопроект», — отметили в Минюсте.

После вступления закона в силу прививки можно будет сделать и в частных клиниках.

«Не менее важное изменение касается детских садов. Все больше родителей выбирают частные мини-группы: там меньше детей, они ближе к дому и удобнее по времени. Но вместе с этим возникает тревога: чистая ли там вода, нормальное ли питание, соблюдаются ли элементарные санитарные правила? До сих пор в этой сфере оставалось слишком много серых зон. Поправки устраняют эту неопределенность: вводятся минимальные санитарные требования. Теперь у любого частного сада или группы будут конкретные правила. Родители знают, что их ребенок не окажется в небезопасной среде, а предприниматель понимает, что именно нужно сделать, чтобы работать легально», — добавили в Минюсте.

Согласно законопроекту, дошкольные и другие образовательные организации независимо от организационно-правовых форм, предоставляющие образовательные услуги, должны обеспечивать безопасные условия пребывания, обучения детей, а также организацию их питания в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.