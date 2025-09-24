Трамп передумал и считает, что Украина должна вернуть себе все свои территории

Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза Украина «сможет вернуть всю изначальную территорию», а возможно, «пойти еще дальше».

«Узнав и полностью поняв военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидев экономические проблемы, которые она создает для РФ, я думаю, что Украина при поддержке Евросоюза в состоянии бороться и отвоевать всю страну, вернув в первоначальное состояние. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, в частности НАТО, изначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть вариантом. Почему бы и нет? Россия бесцельно сражается уже 3,5 года в войне, которую реальной военной силе следовало бы выиграть меньше чем за неделю. Это не отличает РФ. На самом деле это очень сильно представляет ее «бумажным тигром». Когда жители Москвы и всех крупных городов, поселков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им практически невозможно достать бензин из-за длинных очередей и что происходит в их военной экономике, где большая часть денег уходит на борьбу с Украиной, обладающей великим духом и становящейся только лучше, Украина сможет вернуть свою страну в ее первозданном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше! Путин и РФ находятся в больших экономических проблемах, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае я желаю обоим государствам всего наилучшего! Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы она делала с ним все, что захочет. Удачи всем!» — написал президент США в соцсети Truth Social.

.@POTUS: "The biggest progress is that the Russian economy is terrible right now...and that frankly, Ukraine is doing a very good job of stopping this very large army...This was supposed to be quick—so Russia doesn't look very distinguished having taken three and a half years..." pic.twitter.com/AmtHABgcmp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2025

Об этом же он говорил, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, ранее Дональд Трамп допускал остановку конфликта по линии фронта или смириться Киеву с потерей некоторых своих земель.