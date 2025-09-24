18:27
Власть

В ЖК поддержали идею вернуть гимназии и лицеи, несмотря на мнение Минпросвещения

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 24 сентября в первом чтении одобрили поправки в Закон «Об образовании».

Автор законопроекта депутат Бактыяр Калпаев отметил, что документом предлагается снова присваивать школам статусы гимназий и лицеев. По его мнению, отказ от этого показал негативные результаты, о чем свидетельствуют результаты Общереспубликанского тестирования.

В ходе обсуждения министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева отметила, что Минпросвещения против законопроекта, добавив, что кабинет министров дал отрицательное заключение. В нем указано, что в случае принятия поправок потребуется дополнительное финансирование из республиканского бюджета в размере 900 миллионов сомов в год.

Она также объяснила, почему ранее было решено отказаться от лицеев и гимназий.

«Мы хотели создать справедливые условия для всех школьников, ведь не все дети попадали туда. При этом гимназии не отвечали своему статусу. Например, в таких школах в классах должно учиться не более 25 учеников, не должно быть первой, второй и третьей смен, до обеда должны учиться по базисному учебному плану, а после обеда — углубленные уроки. А по факту сидели по 60 детей в классе. Кроме этого, после получения статуса школы должны были вести работу по подготовке к будущей профессии, но этого на самом деле не было. При этом зарплаты были с надбавками. Мы провели анализ и пришли к выводу, что результатов этот статус не дал», — сказал министр.

Она отметила, что в рамках 12-летнего обучения во всех школах будет введено углубленное обучение, а в старших классах будет профориентация.

Несмотря на отрицательное заключение кабмина и мнение Минпросвещения, законопроект был одобрен в первом чтении.

Ссылка: https://24.kg/vlast/344778/
