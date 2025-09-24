18:27
Власть

Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет

В городе Джалал-Абаде на улице Барпы снесли более 100 жилых и коммерческих зданий.

По данным мэрии, дома рядом с парком Токтогула возвели еще в советское время и перестали соответствовать современным требованиям. В настоящее время продолжается демонтаж объектов торговли.  

Мэр города Эрнисбек Ормоков отметил, что жителям предоставили время для самостоятельного демонтажа.

«Мы дали возможность людям забрать пригодные для использования материалы, деревянные конструкции, оконные рамы, решетки. Сейчас выравнивается территория, участок готовят к закладке котлована», — сказал он.

Жителям предоставили новые квартиры. По словам главы Джалал-Абадского филиала Государственной ипотечной компании Торогелди Арстанбекова, всего переселили более 150 семей.

«Всего снесли 104 дома, жителей которых переселили в два новых жилых объекта, построенных Государственной ипотечной компанией. Более 150 семей получили новые квартиры», — сообщил он.

На улице Барпы планируется строительство многоэтажек.

«Принято решение возвести 15-этажные жилые дома. На следующий год мы планируем продолжить реновацию по аналогичной схеме», — подчеркнул мэр Эрнисбек Ормоков.
