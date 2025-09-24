Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет

В городе Джалал-Абаде на улице Барпы снесли более 100 жилых и коммерческих зданий.
По данным мэрии, дома рядом с парком Токтогула возвели еще в советское время и перестали соответствовать современным требованиям. В настоящее время продолжается демонтаж объектов торговли.
Мэр города Эрнисбек Ормоков отметил, что жителям предоставили время для самостоятельного демонтажа.
Жителям предоставили новые квартиры. По словам главы Джалал-Абадского филиала Государственной ипотечной компании Торогелди Арстанбекова, всего переселили более 150 семей.
«Всего снесли 104 дома, жителей которых переселили в два новых жилых объекта, построенных Государственной ипотечной компанией. Более 150 семей получили новые квартиры», — сообщил он.
На улице Барпы планируется строительство многоэтажек.
«Принято решение возвести 15-этажные жилые дома. На следующий год мы планируем продолжить реновацию по аналогичной схеме», — подчеркнул мэр Эрнисбек Ормоков.