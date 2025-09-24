Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик

Для прохождения осенне-зимнего периода Кыргызстан импортирует 4,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии из соседних стран. Об этом сегодня сообщил заместитель министра энергетики Эмилбек Ысманов на заседании Жогорку Кенеша.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что в этом году потребность в электроэнергии выросла на 500 миллионов киловатт-часов, что связано с ростом числа потребителей.

«Энергодефицит по сравнению с прошлым годом вырос на 1 миллиард 600 миллионов киловатт-часов. Мы провели расчеты. В прошлом году мы импортировали 3,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, в этом году — 4,3 миллиарда. С четырьмя соседними странами уже заключены соглашения», — сказал замминистра.

На вопрос депутата Дастана Бекешева о том, будут ли отключения, он ответил, что, согласно расчетам, в случае импорта проблем не должно быть. «Но есть один момент. В часы пик, утром и вечером, в случае превышения лимита электропотребления придется использовать метод регулировочных мероприятий», — добавил Эмилбек Ысманов.

На что нардеп сказал, что граждане уже жалуются на отключения света. Чиновник ответил, что отключения происходят в связи с ремонтными работами.

Ранее министр энергетики Таалайбек Ибраев заявил, что зима 2025-2026 годов будет самой сложной в связи с малым количеством воды в Токтогульском водохранилище.