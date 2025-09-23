ГКНБ расширяет круг субъектов, которых будут наказывать за применение пыток

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции одобрил в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, подготовленные Государственным комитетом национальной безопасности.

Как рассказал заместитель главы ГКНБ Тимур Шабданбеков, предлагается изменить 37-ю статью Уголовного кодекса «Пытки». По его словам, эти поправки были разработаны в целях исполнения постановления Жогорку Кенеша, принятого по итогам доклада Национального центра по предупреждению пыток за 2023 год, а также плана мероприятий кабинета министров по реализации рекомендаций Комитета ООН.

В действующей статье «Пытки» прописано, что «причинение какому-либо лицу физических или психических страданий с целью получить от него или от другого лица сведения или признания; наказать его за деяние, которое совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается; а равно запугать или принудить его или другое лицо к совершению определенных деяний, или по причине, основанной на дискриминации любого характера, совершенное должностным лицом либо по его подстрекательству, с его ведома или молчаливого согласия», наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

В предлагаемой же норме речь идет не только о должностных лицах, а также о тех, кто выступает в официальном качестве.

Отмечается, что под этой формулировкой «понимается лицо, не подпадающее под определения должностного лица или представителя власти, но обладающее установленными полномочиями по надзору, контролю, распоряжению, обучению, лечению, содержанию или иной формой власти над лицами, находящимися в условиях зависимости, независимо от основания их привлечения к таким функциям, включая выполнение обязанностей по трудовому договору либо гражданско-правовому соглашению».