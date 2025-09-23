09:42
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Садыр Жапаров встретился с экс-премьером Британии Тони Блэром: что обсуждали

Фото администрации президента КР. Тони Блэр и Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров в Нью-Йорке провел встречу с бывшим премьер-министром Великобритании, ныне исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром.

Обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Институтом глобальных изменений.

Глава государства рассказал Тони Блэру о национальных перспективных проектах нашей страны.

Отдельное внимание уделено обсуждению взаимодействия в сфере дебюрократизации. Садыр Жапаров подчеркнул, что представленные Институтом глобальных изменений рекомендации по дебюрократизации находятся на стадии рассмотрения.

Тони Блэр рассказал о деятельности Института глобальных изменений, оказывающего консультативную поддержку правительствам по вопросам модернизации государственного управления, развития экономики, цифровых технологий, образования.

«Самое сложное для правительств — претворять слова в дела. Важно, чтобы стратегические планы превращались в реальные изменения, ощущаемые людьми», — отметил он.

Стороны согласовали продолжение экспертного диалога и рассмотрение возможности запуска совместных инициатив в интересах социально-экономического развития КР.
