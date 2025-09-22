13:43
Власть

Депутат предлагает открыть call-центр для разъяснений по пособиям

Депутат предлагает открыть call-центр для разъяснений по пособиям. Об этом на заседании комитета по социальной политике заявил Дастан Бекешев.

По его словам, многие граждане нуждаются в консультации по вопросам пособий.

«Но им негде получить. Потом они звонят нам, а мы вынуждены звонить в министерство. В Минтруда есть городские телефоны, но по ним никто не отвечает. Пора уже открывать call-центр в соцсетях, чтобы оперативно отвечать на вопросы граждан», – добавил Дастан Бекешев.

Замминистра труда Ализа Солтонбекова отметила, что в управлении министерства по пособиям работает лишь четыре специалиста. «Они не успевают. Во время ковида был открыт телефон 117, тогда специалисты отвечали на вопросы и по пособиям. Но сейчас он не работает, думаю, надо его возобновлять», – добавила она.

Депутат призвал привлечь волонтеров для работы call-центра.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344383/
