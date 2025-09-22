11:44
Власть

ЦИК: Граждане Кыргызстана смогут проголосовать на выборах дистанционно

Согласно Конституционному закону «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» от 9 июня 2025 года № 113, в избирательные процессы были внесены существенные изменения. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным, одним из таких нововведений стало внедрение онлайн-идентификации для дистанционного голосования.

С целью реализации данного механизма Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР проводит организационную работу, готовит программно-техническое обеспечение и в настоящее время осуществляет тестирование системы.

В соответствии с новыми изменениями в избирательное законодательство каждый гражданин через систему онлайн-идентификации получает право проголосовать на любом избирательном участке за пределами своего округа.

Дистанционное голосование — это возможность проголосовать на ближайшем избирательном участке в случае, если у избирателя нет возможности проголосовать на участке по адресу постоянной регистрации.

При этом в пределах своего избирательного округа избиратель может отдать свой голос только на избирательном участке по адресу постоянной регистрации. Голосовать на другом участке внутри того же округа невозможно.

В целях облегчения участия в выборах кыргызстанцев, проживающих или находящихся за границей, предусмотрена возможность дистанционного голосования.

Таким образом, дистанционное голосование позволяет поддержать достойного кандидата из вашего села или города, где бы вы ни находились.

Кроме того, некоторые наши граждане при получении паспорта Кыргызской Республики в дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом указывали в качестве регистрационного адреса место своего проживания за границей.

Если в системе онлайн-идентификации отсутствует адрес регистрации или указан адрес за пределами Кыргызской Республики, то при тестировании системы избирательный бюллетень не формируется либо остается пустым.

Поэтому ЦИК КР рекомендует нашим гражданам, которые при получении паспорта за рубежом указали иностранные адреса при регистрации, обновить на адреса на территории Кыргызстана, чтобы обеспечить возможность дистанционного голосования.
