Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев

Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев, сообщает Reuters.

Президент США подписал указ о пересмотре визовой программы H-1B, которая позволяет нанимать в американские компании высококвалифицированных иностранных работников.

Документом устанавливается сбор в $100 тысяч за подачу заявки на участие в программе, а также ограничивает въезд в США по программе H-1B, если оплата не была произведена.

Ожидается, что реформа прежде всего затронет технологическую отрасль, которая в значительной степени зависит от виз H-1B. В рамках этой программы американские компании в том числе привлекают высококвалифицированных сотрудников из Индии и Китая.

Microsoft, JPMorgan и Amazon уже рекомендовали своим сотрудникам с визами H-1B не покидать США. Тем, кто уехал из страны, посоветовали вернуться как можно скорее — до вступления изменений в силу 21 сентября.
