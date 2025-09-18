22:59
Власть

Президент России предложил подумать над отменой патентов для мигрантов

Президент России Владимир Путин предложил подумать над отменой патентов для мигрантов. Об этом он сказал во время совещания с лидерами парламентских фракций, передает Meduza со ссылкой на «Интерфакс».

Идею отмены патентов главе государства подал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Надо отменять патентную систему. Докажи, что тебе нужны рабочие руки, привези их без семей. Отработали, деньги получили, уехали», — цитирует его радио «Маяк».

Патент — это документ, который позволяет гражданам государств, с которыми у РФ действует безвизовый режим, работать на территории страны. Патенты выдаются на срок от месяца до одного года.
