Фото 24.kg. Эрулан Кокулов: В ЖК слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь бы я молчал

На фоне разговоров о самороспуске Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов, которого называют белой вороной кыргызского парламента, рассказал в интервью 24.kg о своей позиции, работе депутатов и о том, почему ему предлагали деньги за молчание.

— В последние недели в Кыргызстане все чаще говорят о самороспуске парламента. На ваш взгляд, нужен ли он?

— Я посмотрел доводы нашего спикера. Но у меня есть голоса людей, которые я называю бесплатными. Я никому денег не раздавал. Люди проголосовали за меня. Они сказали, что я буду за них говорить пять лет. Есть конкретный срок, который утвержден. Поэтому, конечно, я против. Никакие доводы не могут стоять выше моего народа.

Я должен отсидеть до конца. Но решает большинство — флаг им в руки. Эрулан Кокулов

— А как складываются отношения с коллегами?

— Есть хорошие люди. Мало, но есть. Но о коллегах я стараюсь меньше говорить. Как только начинаю — ничего хорошего не говорю.

— Новые выборы будут справедливыми? Есть ли равные условия?

— Конечно нет. По новому закону сделали тысячи агитаторов. Кто больше наймет агитаторов — тот и пройдет. Для меня сейчас главная задача — чтобы мы научились правильно выбирать. Когда начнем голосовать без денег, подкупа, тогда появятся правильные люди. Те, за которых хотя бы не стыдно.

— Вы сказали, что парламент вас разочаровал. Почему?

— Парламент — это шоу. Народ его не любит, и я понимаю почему. Мы можем писать законы и контролировать их исполнение.

Но школы и дороги мы строить не можем. Это делает исполнительная власть. А народ думает, что депутаты. Эрулан Кокулов

Я слышу: «Мы поддержим того-то, он нам школу построил, садик, дорогу». На самом деле это не он строил. Это другая ветвь власти. Исполнительная власть сама недавно сказала: «Почему вы говорите, что это вы делаете? Это же мы делаем». Такие моменты надо останавливать.

— Каким был бы парламент вашей мечты?

— Идеального не будет. Но хотелось бы, чтобы большинство было справедливыми. Мы должны обеспечивать справедливость населению.

— Вас называют белой вороной. Сложно ли быть ею?

— Очень. Я против фальши. Я за правду. А за правду бороться всегда тяжело. Но я привык. Если бороться, не останавливаться, правда побеждает.

— Угрозы за эти годы были?

— Смысла мне угрожать нет. Я сильный человек. Да, беден финансово, но у меня есть нереальная поддержка народа. И я это знаю.

— Вы сказали, что вам предлагали деньги. Что это за истории?

— Мне постоянно предлагали деньги. Последние год-два перестали. Но раньше — нереально часто. Иногда просто за молчание. Я мог взять деньги, промолчать — и никто никогда не узнал бы. Но если я людям говорю: «Надо вот так жить», сам я так поступить не могу. Я буду личным примером.

Нас учили, что без денег жить невозможно. В 1990-е нас так приучили. Но это неправда. Можно быть счастливым без копейки за душой.

Я видел богатых людей — чуть ли не миллиардеров. И знаете что? Они несчастные. Эрулан Кокулов

С утра до вечера думают только о том, как сохранить деньги, как заработать еще. Я смотрю на бедных людей и думаю: иногда они намного счастливее.

— Вы часто говорите, что парламент стал «местечковым». Что имеете в виду?

— Мы скатились к проблемам улиц, подъездов, мусорок. Это неправильно. Так депутаты зарабатывают очки. Мы должны менять сознание населения. Каждый должен прямо в лицо говорить, что должен делать депутат. У меня есть 19 тысяч голосов. Это люди, которые за меня проголосовали. Я не имею морального права говорить неправду или подчиняться системам.

В Жогорку Кенеше многие кучкуются, есть «шефы». Я тоже мог бы примкнуть к какому-то. Жизнь была бы легче. Но я не ищу легких путей. Эрулан Кокулов

— Что нужно сделать, чтобы ситуация поменялась?

— Надо начинать с себя. Перестать давать взятки гаишникам, в школах, перестать решать все через деньги. Если мы хотим развитие Кыргызстана — мы должны это сделать.

— Будете участвовать в новых выборах?

— Да. Но честно скажу: у меня нет времени думать о выборах. У меня есть дела, которые я обещал населению решить. Коллеги уже начали нанимать агитаторов и готовиться. У меня времени на это нет. Я вчера приехал из регионов, завтра после заседания снова уеду. Выборы для меня второстепенны.

— Вы часто говорите, что депутаты покупают голоса. Почему?

— Вы, как журналист, всех 90 депутатов не знаете. А они сидят четыре года. Народ их тоже не знает. Как они сюда попали? Купили. Вот и все.

— Последний вопрос. Что нужно, чтобы в парламент пришли реальные представители народа?

— Надо меняться самим. Если мы хотим искоренить коррупцию, мы должны перестать давать взятки. Нынешняя власть работает хорошо. Но они не справятся в одиночку. 7 миллионов человек — это не только президент и правительство. Это мы все.

Я пример этому. Мне предлагали нереальные деньги. Чтобы я просто промолчал. Но если я говорю людям одно, а сам делаю другое — я не смогу так жить.