Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в интервью 24.kg резко высказался о самороспуске парламента, грядущих выборах, подкупе избирателей и роли парламента в новой политической системе.

— В последнее время все чаще звучат высказывания о самороспуске парламента. Как вы относитесь к инициативе?

— Подписи уже собрали, и 22 сентября вопрос рассмотрят в комитете, затем на заседании парламента. Если 60 голосов найдется, то парламент распустят. 99 процентов, что это произойдет. Большая часть депутатов уже занимается предвыборной кампанией. Я считаю, это слишком рано. Можно было весной. Но раз так решили, значит, надо готовиться к выборам.

— Хочется надеяться. Я знаю, что будут заявления президента, главы ГКНБ. Им разницы нет, кто разберется. Но на местах всегда находятся люди, которые занимаются грязными делами. Самое главное — подкуп. К сожалению, он, скорее всего, будет.

Многое зависит от избирателя. Если человек непорядочный, он все равно возьмет деньги. И ему плевать, кто будет в парламенте.

Я хочу обратиться к гражданам: не продавайте свой голос.

Сегодня вы проститутка, завтра проститутка тот, кого вы приведете в парламент. Тот, кого вы протащили в парламент таким образом, будет работать не на вас.

— Этот парламент называют «карманным». Насколько это соответствует действительности?

— Мне не хочется оскорблять коллег. Но Конституция 2021 года изменила полномочия парламента: мы больше не назначаем кабмин, а лишь соглашаемся с кандидатурами президента. Из-за этого исчезли дискуссии, парламент перестал быть настоящей площадкой для споров.

— Парламент отражает общество?

Это стопроцентное зеркало общества. Пусть никто не обижается. Избиратель сам сделал выбор: через округа, через партии. Все, кого вы видите в парламенте, — отражение общества и его компетенций. Дастан Бекешев, депутат ЖК

— Вас иногда обвиняют в популизме. Где грань между смелостью и популизмом?

— Я не знаю. Депутат обязан быть популистом, иначе его никто не услышит. Но популизм не должен быть базарным. Нардеп должен показывать пример, быть выше уровня, а не опускаться ниже дна.

— Как вы оцениваете работу седьмого созыва?

— Сейчас я не могу этого сделать. У каждого депутата есть избиратели, пусть они и оценивают. 30 ноября у граждан будет возможность поставить оценку на выборах.

— Как оцениваете себя?

— Я старался. Был всегда на связи, открытым и подотчетным. Давал предложения к законопроектам, многое отстоял, что-то не получилось. Но в итоге оценку мне дадут избиратели.

— Новая система выборов приведет к появлению «местечковых депутатов»?

— Так и будет. Уже сейчас 85 процентов моих выступлений касаются местных вопросов: тротуаров, светофоров, площадок.