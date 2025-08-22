Известный историк Виктор Козодой издал книгу «Цивилизация сибирских кыргызов»

Известный историк Виктор Козодой на своей странице в Facebook рассказал о своей книге «Цивилизация сибирских кыргызов». Издание состоит из двух томов.

По его словам, рассказ об истории кыргызов в Сибири написан в легкой, непринужденной форме на понятном для большинства читателей языке, хоть это и научная монография.

«В Сибири проживало и проживает много достойных народов, но в моей книге речь пойдет о кыргызах, так уж вышло, и не взыщите. В первом томе речь ведется от истоков государственности и цивилизации с конца III века до нашей эры и до конца VIII века. Этот том — как бы предтеча — подводит к пониманию, как, зачем и почему, за счет чего в IX веке кыргызы стали сверхдержавой и пришли к великодержавию.

Разобрав до тонкостей теории цивилизации и государственности, а затем, сравнивая с тем, что сделали кыргызы, подводим к выводам о существовании цивилизации в Сибири и древнейшей государственности.

Ну а второй том — это уже с конца VIII до начала XVIII века. Здесь как раз и великодержавие: как достигли своего пика, и далее, почему и как произошел спад (но даже тогда кыргызы не вымерли и не исчезли), как они пережили монгольское нашествие, что было позже. И в заключение — страницы драматической истории XVII-XVIII веков и увод кыргызов на Тянь-Шань.

После заключения есть ряд приложений: глоссарий (можно его использовать в учебных целях), хронология исторических событий и 25 фактов из истории кыргызов. Ну и, конечно же, список литературы и источников. В книге показана история кыргызов и их цивилизации в Сибири на протяжении XIX века», — отметил Виктор Козодой.

Фото из Интернета. Книга о кыргызах

При этом историк добавил, что у него в книге нет сюжетов по этнической истории, как нет истории родов и племен, потому как он рассматривает историю с точки зрения государственности.

«Ибо главным, что объединяет людей, основой для всяких свершений является не этнос, не религия, не язык, а государственность. Вот реализация этих государственных интересов и является главным двигателем — как внутригосударственных, так и межгосударственных отношений. С этих позиций и идет повествование.

Нет в книге и рассмотрения истории с точки зрения современных границ государств, а только про те, которые были в давние времена. Как и нет истории других народов и государств — лишь в той степени, в какой у них были контакты с кыргызами. Поэтому, если хотите углубленно изучать историю «тюрков/тукю», уйгуров, джунгар или других, то надо к другим авторам. У меня про них лишь в той части, насколько они взаимодействовали с кыргызами.

Ну и нет у меня подробного разбора на тему «Тюркский мир», ни древнего, ни тем более современного. Я лишь обозначил и отделил в научном плане одно от другого, что у кыргызов была своя субъектность, для меня это главное.

Ну и, конечно, я всегда отделял и отделяю историю от современных процессов, не путаю, да и никому не советую смешивать и путать, а того, кто это делает, надо «гнать мокрыми тряпками» как шарлатанов и провокаторов... Моя книга — это не монополия на тему, «не закрытие» темы, это лишь верхушка айсберга могучей кыргызской истории, поэтому и много чего нет, и много, над чем надо еще работать», — признался Виктор Козодой.