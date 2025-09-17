08:48
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Власть

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в октябре—ноябре

Переговоры Пекина и Вашингтона о государственном визите президента США Дональда Трампа в КНР, который может состояться в конце октября – середине ноября, находятся на завершающей стадии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету South China Morning Post, которая, в свою очередь, ссылается на два информированных источника.

По их словам, поездка, вероятнее всего, будет запланирована так, чтобы состояться либо до, либо после саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

Китай в первую неделю сентября направил Трампу официальное приглашение посетить страну, что обычно означает, что все стороны готовы к поездке.

Результатом поездки может стать новое соглашение о закупке американских товаров КНР.

Источники считают, что визит Трампа позволит председателю КНР Си Цзиньпину посетить США в ответ уже в 2026 году.

Если эта поездка состоится, это будет первый визит президента США в азиатскую страну с 2017 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343909/
просмотров: 877
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп хочет переименовать Пентагон в Министерство войны
Громкие заявления Путина на пресс-конференции в Китае. Главное
Нацгвардии США в Вашингтоне разрешили носить огнестрельное оружие
Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет
Саммит на Аляске. Оба президента уже в Анкоридже
Саммит на Аляске. Что происходит в Анкоридже в эти минуты
Как российской пропаганде рекомендовали освещать встречу Путина и Трампа
Самые интересные комментарии о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина
Трамп обвиняет главу Intel в связях с Китаем
Reuters: Путин не собирается останавливать войну
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
KOICA провело семинар по&nbsp;сотрудничеству с&nbsp;гражданским обществом KOICA провело семинар по сотрудничеству с гражданским обществом
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представляет новую карту &laquo;Элкарт+&raquo; ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
18 сентября, четверг
08:46
Сбор исходных данных для градостроительного анализа начался в Бишкеке Сбор исходных данных для градостроительного анализа нач...
08:35
Без медалей. Мээрим Жуманазарова завершила выступление на чемпионате мира
08:28
Плачевное состояние городских школ. Айбек Джунушалиев уволил двух чиновников
08:10
Ректор попросил — Камчыбек Ташиев сделал: в столичном вузе построили спортзал
07:20
Садыр Жапаров принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза: что обсудили
17 сентября, среда
23:35
Чат-бот Google обошел ChatGPT и стал самым скачиваемым приложением на iPhone
23:15
В Литве детей обучат управлению дронами
22:44
Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в октябре—ноябре