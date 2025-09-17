Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в октябре—ноябре

Переговоры Пекина и Вашингтона о государственном визите президента США Дональда Трампа в КНР, который может состояться в конце октября – середине ноября, находятся на завершающей стадии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету South China Morning Post, которая, в свою очередь, ссылается на два информированных источника.

По их словам, поездка, вероятнее всего, будет запланирована так, чтобы состояться либо до, либо после саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

Китай в первую неделю сентября направил Трампу официальное приглашение посетить страну, что обычно означает, что все стороны готовы к поездке.

Результатом поездки может стать новое соглашение о закупке американских товаров КНР.

Источники считают, что визит Трампа позволит председателю КНР Си Цзиньпину посетить США в ответ уже в 2026 году.

Если эта поездка состоится, это будет первый визит президента США в азиатскую страну с 2017 года.