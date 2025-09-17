09:58
Администрация Дональда Трампа одобрила поставку первой партии оружия Украине

Администрация Дональда Трампа одобрила поставку первой партии оружия Украине по программе PURL, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что Белый дом одобрил свой первый пакет военной помощи для Украины, который вскоре может быть отправлен по назначению. Будет впервые задействован новый механизм отправки американского оружия для ВСУ, при котором Вашингтон отправляет Киеву военную помощь из запасов Пентагона, оплаченную союзниками по НАТО. Механизм носит название PURL (расшифровывается как список приоритетных потребностей Украины).

По данным агентства, заместитель министра обороны Элбридж Колби одобрила два пакета помощи стоимостью $500 миллионов каждый.

В августе НАТО сообщил: Германия и Канада заявили, что направят по $500 миллионов для финансирования программы PURL. До этого аналогичное обещание сделали Нидерланды, а также Дания, Норвегия и Швеция.  
