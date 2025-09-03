21:57
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Общество

В Оше построят новый мавзолей на могилах Алымбека датки и Курманджан датки

В Оше началось строительство нового мавзолея на могилах Алымбека датки и Курманджан датки. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Сегодня мэр Оша Женишбек Токторбаев посетил могилы Алымбека датки и Курманджан датки на кладбище Сары-мазар. Он встретился с представителями религиозных общин и потомками великих личностей, на кладбище совершили церемонию и прочитали Коран.

Власти города также обсудили проект нового мавзолея, строительство которого началось сегодня. Помимо этого, планируется ремонт входа на кладбище.

Отмечается, что на строительство нового мавзолея председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и мэр города Оша Женишбек Токторбаев выделили средства из личных фондов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342094/
просмотров: 1058
Версия для печати
Материалы по теме
Ошто Алимбек датка менен Курманжан датканын бейитине жаңы күмбөз курулат
Кыргызстанда Алымбек датканын 225 жылдыгы белгиленет
В Кыргызстане отметят 225-летие Алымбека Датки
В ЖК просят праправнуку Алымбека датки и Курманджан датки выдать гражданство КР
В Кыргызстан вернулся праправнук Алымбека датки и Курманджан датки
В городе Ош установили памятник Курманджан датке
Международный женский день. 15 кыргызстанок, ставшие примером для подражания
Памятник Курманджан датке установят в родовом селе
Алымбек датканын 220 жылдык маарекеси ноябрда белгиленет
В городе Ош после ливня затопило несколько улиц
Популярные новости
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Девушка из&nbsp;Кыргызстана стала пилотом в&nbsp;25&nbsp;лет: история Айбарчын Абдыразаковой Девушка из Кыргызстана стала пилотом в 25 лет: история Айбарчын Абдыразаковой
Бизнес
Андреа Бочелли грандиозно выступил в&nbsp;сердце Самарканда Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда
Осторожно: мошенники выдают себя за&nbsp;сотрудников&nbsp;О! и&nbsp;выманивают SMS-коды Осторожно: мошенники выдают себя за сотрудников О! и выманивают SMS-коды
Футбол в&nbsp;Бишкеке! Поддержи сборную на&nbsp;Кубке Азии U-23&nbsp;с MEGA и&nbsp;MegaTV Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
3 сентября, среда
21:44
Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда
21:40
Великобритания ввела санкции против матери Рамзана Кадырова
21:22
Американский Vogue вместо легендарной Анны Винтур возглавила Хлоя Маль
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солнечно
20:42
В Бишкеке откроется итоговая выставка графического проекта «Возрождение»