Президент Садыр Жапаров ужесточил правила набора на госслужбу

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров внес изменения в Указ «О формировании и функционировании кадрового резерва государственной гражданской и муниципальной службы». Изменения направлены на предупреждение коррупционных проявлений и внедрение антикоррупционных механизмов в сфере гос- и муниципальной службы.

Согласно указу, заявки на участие в конкурсе теперь подаются только через государственный портал «е-Kyzmat» в электронном формате. Кандидаты должны подтвердить согласие на обработку персональных данных и принять установленные законодательством антикоррупционные ограничения.

Новой нормой также стало обязательное ведение аудио- и видеозаписи собеседований конкурсных комиссий. Записи будут храниться три года, а кандидаты по письменному заявлению смогут получить копию или ознакомиться со своей частью записи.

Кроме того, уточнены правила назначения на административные должности: теперь они будут замещаться преимущественно из кадрового резерва, с учетом квалификационных требований и принципов профессионализма, чтобы исключить субъективность и конфликт интересов.