Узбекистан в ближайшее время передаст Афганистану 57 военных вертолетов. Об этом сообщил официальный представитель Исламского Эмирата Афганистана Забихуллах Муджахид, передает The Kabul Times.
По его словам, передача техники усилит авиацию страны и укрепит отношения с соседними государствами. Почему речь идет именно о 57 вертолетах, не уточняется.
Издание отмечает, что это те машины, которые афганские военные прежнего режима вывезли в 2021 году. Тогда в Узбекистан перелетели 22 самолета и 24 вертолета, еще 18 единиц техники оказались в Таджикистане. Среди них — A-29, Ми-17, UH-60 и MD-530.
Ранее власти Узбекистана заявляли, что техника принадлежит США и вернуть ее невозможно. Вашингтон также подчеркивал, что самолеты и вертолеты останутся в Узбекистане.
Кабул на протяжении нескольких лет настаивал на возврате авиатехники как части национальных активов. В июле этого года глава генштаба армии Афганистана Фасихуддин Фитрат признавал, что эти усилия пока не дали результата.