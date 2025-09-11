20:35
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Власть

Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ

Узбекистан в ближайшее время передаст Афганистану 57 военных вертолетов. Об этом сообщил официальный представитель Исламского Эмирата Афганистана Забихуллах Муджахид, передает The Kabul Times.

из интернета
Фото из интернета. Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ

По его словам, передача техники усилит авиацию страны и укрепит отношения с соседними государствами. Почему речь идет именно о 57 вертолетах, не уточняется.

Издание отмечает, что это те машины, которые афганские военные прежнего режима вывезли в 2021 году. Тогда в Узбекистан перелетели 22 самолета и 24 вертолета, еще 18 единиц техники оказались в Таджикистане. Среди них — A-29, Ми-17, UH-60 и MD-530.

Ранее власти Узбекистана заявляли, что техника принадлежит США и вернуть ее невозможно. Вашингтон также подчеркивал, что самолеты и вертолеты останутся в Узбекистане.

Кабул на протяжении нескольких лет настаивал на возврате авиатехники как части национальных активов. В июле этого года глава генштаба армии Афганистана Фасихуддин Фитрат признавал, что эти усилия пока не дали результата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343181/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
В Узбекистане откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии
Кафе, каршеринг, кино. В Узбекистане будут активно развивать ночную экономику
Нарушения миграционных правил. В Узбекистан из США депортированы 39 граждан
ВОЗ призвала талибов снять ограничения для женщин-медиков после землетрясения
Для безопасности. Совместные военные учения проведут Казахстан и Узбекистан
Мрак. В Афганистане после землетрясения мужчины отказываются спасать женщин
Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи
Россиянин оскорбил таксиста-узбекистанца. РУз направила ноту в МИД России
Депутат связал многие ЧП в Чаткале со сбором гражданами корней эндика
Популярные новости
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
У&nbsp;коррупционеров и&nbsp;ОПГ будут отбирать землю и&nbsp;бизнес в&nbsp;пользу государства У коррупционеров и ОПГ будут отбирать землю и бизнес в пользу государства
Бизнес
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
11 сентября, четверг
20:22
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных ве...
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:47
Работа Бэнкси на здании Королевского суда в Лондоне уничтожена
19:46
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
19:26
Самоубийства ежегодно уносят жизни более 700 тысяч человек — ООН