Узбекистан в ближайшее время передаст Афганистану 57 военных вертолетов. Об этом сообщил официальный представитель Исламского Эмирата Афганистана Забихуллах Муджахид, передает The Kabul Times.

Фото из интернета. Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ

По его словам, передача техники усилит авиацию страны и укрепит отношения с соседними государствами. Почему речь идет именно о 57 вертолетах, не уточняется.

Издание отмечает, что это те машины, которые афганские военные прежнего режима вывезли в 2021 году. Тогда в Узбекистан перелетели 22 самолета и 24 вертолета, еще 18 единиц техники оказались в Таджикистане. Среди них — A-29, Ми-17, UH-60 и MD-530.

Ранее власти Узбекистана заявляли, что техника принадлежит США и вернуть ее невозможно. Вашингтон также подчеркивал, что самолеты и вертолеты останутся в Узбекистане.

Кабул на протяжении нескольких лет настаивал на возврате авиатехники как части национальных активов. В июле этого года глава генштаба армии Афганистана Фасихуддин Фитрат признавал, что эти усилия пока не дали результата.