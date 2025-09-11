Президент Садыр Жапаров встретился с представителями Rothschild & Co

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Бишкеке принял делегацию международной финансовой компании Rothschild & Co во главе с членом правления Ариэль Малярд де Ротшильд.
На встрече обсудили перспективы сотрудничества в экономической и финансовой сферах, реализацию совместных проектов и привлечение инвестиций.
Ваш интерес к нашей стране и ее экономическому будущему является важным знаком доверия.Садыр Жапаров
Садыр Жапаров подчеркнул, что Rothschild & Co во всем мире ассоциируется со стабильностью, надежностью и высокой экспертизой. По его словам, реформы последних лет обеспечили рост экономики, развитие промышленности и строительного сектора, укрепление финансовой системы и улучшение инвестиционного климата.
Представители Rothschild & Co выразили заинтересованность в расширении сотрудничества, отметив готовность рассматривать проекты в инфраструктуре, энергетике и развитии финансовых инструментов.
Rothschild & Co
Одна из старейших и крупнейших финансовых компаний мира. Основана в XIX веке династией Ротшильдов. Штаб-квартиры расположены в Париже и Лондоне. Специализируется на инвестиционном банкинге, управлении активами и частном капитале.
Компания работает более чем в 40 странах, консультирует правительства, корпорации и финансовые институты по вопросам сделок слияния и поглощения, реструктуризации, привлечения инвестиций и долгового финансирования. Rothschild & Co считается одним из ведущих мировых консультантов в сфере инвестиционного консалтинга.