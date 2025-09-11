Президент Садыр Жапаров встретился с представителями Rothschild & Co

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Бишкеке принял делегацию международной финансовой компании Rothschild & Co во главе с членом правления Ариэль Малярд де Ротшильд.

На встрече обсудили перспективы сотрудничества в экономической и финансовой сферах, реализацию совместных проектов и привлечение инвестиций.

Ваш интерес к нашей стране и ее экономическому будущему является важным знаком доверия. Садыр Жапаров

Садыр Жапаров подчеркнул, что Rothschild & Co во всем мире ассоциируется со стабильностью, надежностью и высокой экспертизой. По его словам, реформы последних лет обеспечили рост экономики, развитие промышленности и строительного сектора, укрепление финансовой системы и улучшение инвестиционного климата.

Представители Rothschild & Co выразили заинтересованность в расширении сотрудничества, отметив готовность рассматривать проекты в инфраструктуре, энергетике и развитии финансовых инструментов.