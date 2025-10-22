11:41
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке проверяют систему оповещения: горожан просят сохранять спокойствие

С 22 по 24 октября в столице проводится проверка системы оповещения населения в рамках республиканских командно-штабных учений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

Во время проверки по городу могут звучать сирены и сигналы специальной техники.

В МЧС подчеркнули, что это часть плановых мероприятий, направленных на повышение готовности экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.

Жителей и гостей Бишкека просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
«Если вы услышите сирену, это учебный сигнал. Проверка проводится для того, чтобы убедиться, что система оповещения работает исправно», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348048/
просмотров: 411
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане реализуют проект, который защитит тысячи домов и земель от селей
Почти половина пожаров в городе Ош из-за электроприборов — МЧС
Скорая, вертолеты и сирена. В Бишкеке пройдут учения МЧС
МЧС подключат к обеспечению общественной безопасности и защите границ страны
В МЧС подвели итоги работы за девять месяцев и оценили ущерб от ЧП
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана
В Кыргызстане определили 21 участок с высоким селевым риском
Кыргызстан направил гуманитарную помощь пострадавшему населению Афганистана
В Кыргызстане ожидаются заморозки и снегопады 1-2 октября
В Кыргызстане ожидаются заморозки: под угрозой урожай овощей и фруктов
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в&nbsp;образование KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в образование
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
22 октября, среда
11:39
В Бишкеке вандалы опять разбили стенд с портретами Героев Советского Союза В Бишкеке вандалы опять разбили стенд с портретами Геро...
11:37
В Кыргызстане реализуют проект, который защитит тысячи домов и земель от селей
11:34
Почти половина пожаров в городе Ош из-за электроприборов — МЧС
11:20
МВД рассказало о признаках радикализации
11:15
Более 50 тысяч саженцев закупит мэрия, чтобы высадить их весной в Бишкеке