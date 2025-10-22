В Бишкеке проверяют систему оповещения: горожан просят сохранять спокойствие

С 22 по 24 октября в столице проводится проверка системы оповещения населения в рамках республиканских командно-штабных учений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

Во время проверки по городу могут звучать сирены и сигналы специальной техники.

В МЧС подчеркнули, что это часть плановых мероприятий, направленных на повышение готовности экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.

Жителей и гостей Бишкека просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«Если вы услышите сирену, это учебный сигнал. Проверка проводится для того, чтобы убедиться, что система оповещения работает исправно», — отметили в ведомстве.