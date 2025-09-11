Дастан Бекешев считает, что сажать надо не журналистов, а коррупционеров

«Сажать надо не журналистов, а коррупционеров», — заявил на заседании парламента депутат Дастан Бекешев.

По его словам, сегодня многие чиновники носят дорогие часы, ездят на роскошных автомобилях, обедают в ресторанах, летают только бизнес-классом.

«А в декларациях о доходах ничего нет у них. То есть образ жизни не соответствует их декларациям. Налицо коррупционное поведение. Но в законодательстве сейчас нет такого понятия. Нужно вводить его, чтобы эффективнее бороться с коррупцией», — сказал нардеп.

И добавил, что прокуратура должна активно работать со СМИ и гражданскими активистами.

«Они часто показывают, кто на чем ездит, в каких хоромах живут. Только не надо вместо чиновников сажать журналистов, с ними надо дружить», — отметил Дастан Бекешев.

Он также призвал обратить внимание на то, что родственники чиновников берут кредиты под низкие проценты под государственное поручительство. И привел в пример брата главы Минтранса, который взял $5 миллионов.

Представители Генпрокуратуры заметили, что подобные факты проверяются и ведется соответствующая работа.