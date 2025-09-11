Государственное учреждение «Тундук» преобразуют в открытое акционерное общество

Министерство цифрового развития и инновационных технологий предлагает преобразовать государственное учреждение «Тундук» в открытое акционерное общество. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что поправки инициируют в соответствии с Указом президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию цифровой трансформации в сфере государственного управления».

Изменения предполагают корректировку правил пользования Государственным порталом электронных услуг, порядка электронного управления, системы электронных сообщений, межведомственного взаимодействия в таможенной сфере, а также программы поддержки электронной коммерции и порядка предоставления госуслуг через мобильные приложения.

По данным Минцифры, решение о создании ОАО «Тундук» принято кабмином 7 июля 2025 года.