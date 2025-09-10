13:54
Власть

ЖК одобрил законопроект о внедрении государственных инструментов майнинга

Депутаты сразу в трех чтениях одобрили законопроект «О виртуальных активах», направленный на расширение регулирования цифровых токенов, внедрение государственных инструментов майнинга и создание системы лицензирования. 

Согласно ему, в юридическую терминологию вводятся новые определения, включая стейблкоины, обеспеченные фиатной валютой, и токены, обеспеченные реальными активами (RWA Token).

Законопроект также предусматривает создание государственного криптовалютного резерва и проведение государственного майнинга с использованием инфраструктуры и ресурсов государства.

Документ расширяет полномочия президента по установлению правил эмиссии, обращения и регулирования виртуальных активов, а также внедряет специальные регулятивные режимы для тестирования инновационных услуг и технологий на ограниченной территории — так называемые регулятивные песочницы.

В законопроекте уточнены функции уполномоченных органов: один орган отвечает за регулирование и выдачу лицензий поставщикам услуг виртуальных активов, другой — за надзор, контроль и мониторинг соблюдения законодательства, включая меры по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Кроме того, документ регулирует регистрацию майнеров, условия и требования к майнинговому оборудованию, а также порядок лицензирования юридических лиц, участвующих в обороте виртуальных активов.
