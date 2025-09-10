12:20
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Власть

Депутат: Более 40 многоэтажек в Бишкеке не могут получить техпаспорта

Более 40 многоэтажек в Бишкеке не могут получить техпаспорта. Об этом заявил на заседании парламента депутат Дастан Бекешев.

Он привел в пример многоквартирный дом в 4-м микрорайоне — 7/2.

«Жильцы живут в доме уже 15 лет, но он до сих пор не сдан в эксплуатацию. И таких домов по городу более 40. Выяснилось, что с 2010 года мэрия столицы выдавала землю в аренду под строительство домов, а теперь требует от стройкомпаний выкупать землю под домами. Конечно, стройкомпании не в состоянии выкупать участки. В итоге страдают сотни простых граждан. Надо создать комиссию и решить проблему. Раздайте уже эти техпаспорта, чтобы не мучить людей», — добавил Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342914/
просмотров: 542
Версия для печати
Материалы по теме
Дастан Бекешев: Введение кадастровой цены ударит по владельцам недвижимости
Депутат предлагает арендовать здания для разгрузки учебных классов
Дастан Бекешев озвучил предложения к законопроекту о реновации
Исключить массовый подвоз. Депутат предлагает изменения в закон о выборах
«Жесть», «Принимать нельзя». Депутат Жогорку Кенеша и политик об инициативе МВД
Дастан Бекешев призвал воспользоваться списанием налоговых задолженностей
Минстрой планирует закрепить в законе реновацию, но назвал это по-другому
Дастан Бекешев предложил установить в больницах камеры с распознаванием лица
Жертвы пластических операций обратились к Дастану Бекешеву: что он советует
Дастан Бекешев предлагает повысить налоги на недвижимость для иностранцев
Популярные новости
Камчыбек Ташиев в&nbsp;Нарынской области выкинул телефон подчиненного Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
Бизнес
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
10 сентября, среда
12:17
«Ала-Тоо Резорт» будет принимать до 850 тысяч туристов в год — Эрденет Касымов «Ала-Тоо Резорт» будет принимать до 850 тысяч туристов...
12:16
В Бишкеке в 2025 году трудоустроено более 4 тысяч человек через службы занятости
12:08
Сельскохозяйственная перепись в Кыргызстане пройдет в электронном формате
12:02
Сеидбек Атамбаев: Многие родители жалуются на трудности при приеме детей в школу
12:00
Новый стадион в Бишкеке: амбиции, вызовы и перспективы