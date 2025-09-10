Депутат: Более 40 многоэтажек в Бишкеке не могут получить техпаспорта

Более 40 многоэтажек в Бишкеке не могут получить техпаспорта. Об этом заявил на заседании парламента депутат Дастан Бекешев.

Он привел в пример многоквартирный дом в 4-м микрорайоне — 7/2.

«Жильцы живут в доме уже 15 лет, но он до сих пор не сдан в эксплуатацию. И таких домов по городу более 40. Выяснилось, что с 2010 года мэрия столицы выдавала землю в аренду под строительство домов, а теперь требует от стройкомпаний выкупать землю под домами. Конечно, стройкомпании не в состоянии выкупать участки. В итоге страдают сотни простых граждан. Надо создать комиссию и решить проблему. Раздайте уже эти техпаспорта, чтобы не мучить людей», — добавил Дастан Бекешев.