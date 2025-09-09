На проведение курултая в прошлом году потратили более 30 миллионов сомов

Бюджет секретариата Народного курултая в 2024-м составил 40 миллионов 300 тысяч сомов. Такие данные содержатся в отчете кабинета министров об исполнении бюджета за прошлый год.

Отмечается, что секретариат Народного курултая состоит из семи сотрудников. Расходы объединения в 2024-м составили 33,5 миллиона сомов.

Большая часть средств потрачена на проведение третьего Народного курултая и обеспечение деятельности — 30,7 миллиона сомов.

Напомним, в принятой в 2021 году редакции Конституции прописан институт Народного курултая. Он проводится ежегодно с 2022-го.