Садыр Жапаров выделил участок госрезиденции под строительство школ и детсадов

Президент поручил выделить участок площадью 10,48 гектара, расположенный на территории государственной резиденции «Ала-Арча-1», для строительства новых школ и детских садов. Об этом говорится в справке-обосновании к проекту изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента КР». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что поводом к разработке проекта послужило коллективное обращение жителей села Чон-Арык к Садыру Жапарову с просьбой решить проблему отсутствия образовательных учреждений в этом населенном пункте. Отсутствие школ и детсадов препятствует доступу детей к обязательному дошкольному и школьному образованию.

Учитывая рост численности населения и потребность в развитии социальной инфраструктуры, создание условий для образовательного процесса в указанном селе является первоочередной задачей, отмечает разработчик в лице Министерства экономики и коммерции.

«В связи с отсутствием свободных земельных участков на территории села Чон-Арык в качестве оптимального решения действующая редакция статьи 10-2 Закона «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента КР» запрещает отвод земель на территории государственной резиденции. В связи с чем проектом предлагается внести поправки в части исключения запрета на отвод земель для обеспечения социальных и образовательных нужд государства», — говорится в справке-обосновании.

Также поясняется, что участок соответствует современным требованиям к инфраструктуре образовательных и социальных учреждений и позволяет организовать работу новых детских садов, школ и оздоровительных учреждений. Это повысит качество и доступность образовательных услуг для детей села Чон-Арык, Бишкека и соседних жилых массивов.
