20:54
Общество

В Непале отменяют плату за восхождение на 97 вершин в Северо-Западных Гималаях

В Непале отменяют плату за восхождение на 97 вершин в удаленных районах Северо-Западных Гималаев. Об этом сообщает Министерство туризма Непала.

Это позволит альпинистам бесплатно покорять горные пики в течение двух лет.

Фото иллюстративное

Решение касается вершин, расположенных в провинциях Карнали и Фар-Вест, которые отличаются меньшей туристической загруженностью, но обладают высокой природной привлекательностью. Высота некоторых из этих гор варьируется от 5 тысяч 870 до 7 тысяч 132 метров.

Власти рассчитывают, что эта мера привлечет внимание путешественников к менее освоенным маршрутам и позволит развить экономику удаленных регионов.

Всего в Непале официально открыт для восхождений 491 пик, однако основная масса альпинистов концентрируется примерно на 25 наиболее известных, включая Эверест.

При этом начиная с сентября 2025 года в Непале увеличивают стандартные сборы за разрешение на восхождение для других маршрутов. Стоимость подъема на низкие вершины возрастет с $250 до $350. Восхождение на Эверест обойдется в $15 тысяч.
