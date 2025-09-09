Эльдар Абакиров: Количество школ не соответствует росту числа учеников в КР

«Количество школ не соответствует росту числа учеников в Кыргызстане», — заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Эльдар Абакиров при рассмотрении кредитного соглашения с Саудовским фондом по строительству новых школ в стране.

По его словам, анализ показал, что в 2010 году в стране был 1 миллион учеников, а в 2021-м их число выросло до 1,5 миллиона, то есть рост почти на 50 процентов.

«При этом количество школ за этот период выросло всего с 2 тысяч до 2 тысяч 300, то есть всего на 5-10 процентов. Сейчас по стране 560 школ учатся в три смены. Число учеников в них в 3-4 раза превышает норму. Это так называемые «красные зоны». Мы говорили ранее, что за два года в таких местах необходимо строить новые школы, но почему-то они так и не были построены там. Многие вопросы остались нерешенными. Конечно, хорошо, что Саудовский фонд нас поддерживает, но необходимо предусматривать и средства из бюджета на строительство новых школ по всей стране», — считает нардеп.

Он привел в пример Казахстан, где за год построили 1 тысячу 200 школ для 1 миллиона учеников.

«Мы тоже должны строить новые школы, чтобы кардинально решить вопрос. Вчера я был в школе № 61, там в одном классе учатся по 50-60 учеников. О каком качественном образовании можно говорить? При этом нужно поднимать зарплату учителям», — добавил Эльдар Абакиров.