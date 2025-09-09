09:38
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Власть

У коррупционеров и ОПГ будут отбирать землю и бизнес в пользу государства

Кабинет министров Кыргызстана расширил порядок изъятия в госсобственность имущества, перешедшего к государству по решениям судов и правоохранительных органов.

Теперь государство сможет забирать не только квартиры, дома и автомобили, но и целые земельные участки, а также доли и акции в компаниях, если они связаны с коррупцией, организованной преступностью или незаконными сделками.

В документе отдельно уточняется, что имущество, ранее оформленное на подставных лиц, но фактически принадлежащее членам преступных группировок или коррумпированным чиновникам, также подлежит передаче в собственность государства. Под удар попадают и объекты, расположенные на земле, которая ранее числилась за такими структурами.

По решению кабмина, местные органы власти должны будут передавать такие участки и недвижимость государству для дальнейшего использования.

Таким образом, власти закрывают лазейки, которыми пользовались преступные сообщества и нечистые на руку чиновники, оформляя имущество на компании или родственников.

Постановление вступило в силу. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/342727/
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
На генпланы населенных пунктов планируют потратить свыше миллиарда сомов
Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
Кабмин ликвидировал Республиканский центр ценообразования при Минстрое КР
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
Кабмин обновил правила сертификации гражданского и служебного оружия
Адылбек Касымалиев поздравил работников водного хозяйства с праздником
Кабмин усилит поддержку Майлуу-Сууйского лампового завода — итоги совещания
КР запрещает производство и хранение биологического и токсического оружия
В Кыргызстане упростили процедуру изменения идентификационного номера
В кабмине обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса
Популярные новости
Камчыбек Ташиев в&nbsp;Нарынской области выкинул телефон подчиненного Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Мошенники распространяют в&nbsp;WhatsApp сообщения от&nbsp;имени главы кабмина&nbsp;КР Мошенники распространяют в WhatsApp сообщения от имени главы кабмина КР
Переписки в&nbsp;мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб&nbsp;&mdash; Дмитрий Песков Переписки в мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб — Дмитрий Песков
В&nbsp;строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье для сотрудников ГКНБ В строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье для сотрудников ГКНБ
Бизнес
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
9 сентября, вторник
09:29
На генпланы населенных пунктов планируют потратить свыше миллиарда сомов На генпланы населенных пунктов планируют потратить свыш...
09:27
Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
09:26
Кабмин ликвидировал Республиканский центр ценообразования при Минстрое КР
09:25
Рубль дешевеет, доллар стабилен, остальные валюты дорожают. Курс на 9 сентября
09:12
Минэнерго предлагает заменить тарифные льготы малообеспеченным на монетизацию