У коррупционеров и ОПГ будут отбирать землю и бизнес в пользу государства

Кабинет министров Кыргызстана расширил порядок изъятия в госсобственность имущества, перешедшего к государству по решениям судов и правоохранительных органов.

Теперь государство сможет забирать не только квартиры, дома и автомобили, но и целые земельные участки, а также доли и акции в компаниях, если они связаны с коррупцией, организованной преступностью или незаконными сделками.

В документе отдельно уточняется, что имущество, ранее оформленное на подставных лиц, но фактически принадлежащее членам преступных группировок или коррумпированным чиновникам, также подлежит передаче в собственность государства. Под удар попадают и объекты, расположенные на земле, которая ранее числилась за такими структурами.

По решению кабмина, местные органы власти должны будут передавать такие участки и недвижимость государству для дальнейшего использования.

Таким образом, власти закрывают лазейки, которыми пользовались преступные сообщества и нечистые на руку чиновники, оформляя имущество на компании или родственников.

Постановление вступило в силу.