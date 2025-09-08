14:46
Власть

Депутаты хотят запретить изымать приватизированные объекты у законных хозяев

Группа депутатов Жогорку Кенеша разработала проект закона КР «Об амнистии в отношении некоторых объектов, приватизированных с 1991 по 2024 год».

Как рассказал один из инициаторов Эльдар Абакиров на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике, инициатива направлена на защиту прав граждан на частную собственность и создание привлекательного инвестиционного климата в стране.

«Люди боятся вкладывать средства в недвижимость в стране, опасаются брать кредиты. Законопроектом мы предлагаем установить, что если какой-то предприниматель покупает объект на свои законно заработанные деньги при наличии всех документов, то никакой государственный орган не имеет права претендовать на этот объект. То есть если человек купил объект, то государство не сможет его отобрать под предлогом, что в 90-е годы оно было незаконно приватизировано. Социальных объектов это не касается», — объяснил депутат.

Он отметил, что речь идет об объектах, которые граждане получили не в 90-е годы, а купили позже и не знали, что когда-то объект был приватизирован незаконно.

Депутат Надира Нарматова выразила мнение, что законопроект защищает права тех, кто когда-то «прихватизировал» государственные объекты и долгие годы зарабатывал на этом деньги незаконно. Она заявила, что это инициатива противоречит нынешней политике государства, проводимой руководством страны, и назвала законопроект саботажем.

Стоит отметить, что в последние годы ГКНБ и Генеральная прокуратура ежедневно сообщают о возврате в государственную собственность объектов, приватизированных в предыдущие годы. Точное количество таких объектов официально не сообщалось.
