Эрлист Акунбеков: Авиапарк Кыргызстана пополняется новыми самолетами

Замглавы глава кабмина — глава Минводсельпрома Эрлист Акунбеков на республиканском совещании представил информацию в сфере авиации.

По его словам, за счет собственных средств аэропорты приобрели три самолета на сумму 2 миллиарда 385 миллионов сомов.

«Планируется пополнение авиапарка самолетом модели Q400, а также приобретение двух Airbus A321. На модернизацию внутренней аэропортовой инфраструктуры направлено 8 миллиардов 400 миллионов сомов», — отметил Эрлист Акунбеков.

Он добавил, что в настоящее время 11 аэропортов сертифицированы и работают в штатном режиме.