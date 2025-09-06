Искоренить коррупцию до конца не удается. Об этом заявил президент КР Садыр Жапаров во время осмотра обновленного автовокзала в городе Балыкчи. Видео его разговора с местными жителями распространила пресс-службы главы государства.

Ожидавшие на месте аксакалы обратились к президенту с просьбой открыть детский сад, который должен был быть отремонтирован.

В ответ глава государства отметил, что было выделено более 90 миллионов сомов, но ему доложили, что половина средств украдена.

«Мы уничтожили коррупцию в высших кругах, но в средних и низших кругах искоренить сложно. Вот, например, детский сад рядом с вами. Я специально сам приехал, чтобы увидеть своими глазами и дать задание. За 90 миллионов сомов можно было бы построить новый детский сад с нуля, не говоря уже о ремонте. Бороться с криминалом нам было легко, за год очистили, а коррупцию не можем искоренить уже 5 лет», — сказал президент.

Он привел в пример айыл окмоту, которое на протяжении трех лет только на бумаге делало деньги в одном и том же парке, а по факту просто списывало деньги, фактически ремонт не проводился. О каком именно айыл окмоту идет речь, президент не уточнил.