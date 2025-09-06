14:06
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Власть

Бороться с криминалом легче, чем с коррупцией — Садыр Жапаров

Искоренить коррупцию до конца не удается. Об этом заявил президент КР Садыр Жапаров во время осмотра обновленного автовокзала в городе Балыкчи. Видео его разговора с местными жителями распространила пресс-службы главы государства.

Ожидавшие на месте аксакалы обратились к президенту с просьбой открыть детский сад, который должен был быть отремонтирован.

В ответ глава государства отметил, что было выделено более 90 миллионов сомов, но ему доложили, что половина средств украдена.

«Мы уничтожили коррупцию в высших кругах, но в средних и низших кругах искоренить сложно. Вот, например, детский сад рядом с вами. Я специально сам приехал, чтобы увидеть своими глазами и дать задание. За 90 миллионов сомов можно было бы построить новый детский сад с нуля, не говоря уже о ремонте. Бороться с криминалом нам было легко, за год очистили, а коррупцию не можем искоренить уже 5 лет», — сказал президент.

Он привел в пример айыл окмоту, которое на протяжении трех лет только на бумаге делало деньги в одном и том же парке, а по факту просто списывало деньги, фактически ремонт не проводился. О каком именно айыл окмоту идет речь, президент не уточнил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342482/
просмотров: 421
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Садыр Жапаров оценил обновленный автовокзал в Балыкчи
Двух сотрудников Налоговой службы задержали в городе Ош
При получении взятки задержаны налоговики Ленинского района Бишкека
По обвинению в коррупции задержали бывшего первого вице-мэра города Ош
Обвиняемый в коррупции аким Жапарбек Ормонов переведен под домашний арест
В Бишкеке задержан начальник одного из отделов ГНС по Ленинскому району
Вымогали у своих подчиненных. Задержаны руководители районной Службы охраны МВД
«Очень продуктивно»: Моди раскрыл подробности встречи с Садыром Жапаровым
Президент пообещал довести асфальт до самых отдаленных пастбищ
Камчыбек Ташиев вернулся в родную школу: его приветствовали школьные друзья
Популярные новости
Плохой пиар мэра Бишкека Плохой пиар мэра Бишкека
Если воды не&nbsp;будет&nbsp;&mdash; посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить
Дастан Бекешев озвучил предложения к&nbsp;законопроекту о&nbsp;реновации Дастан Бекешев озвучил предложения к законопроекту о реновации
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 6 сентября. Как изменились цены за неделю Продуктовая корзина Бишкека на 6 сентября. Как изменили...
13:26
В ЦИК обсудили порядок проверки знания госязыка кандидатами в депутаты
13:10
Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
13:08
Бороться с криминалом легче, чем с коррупцией — Садыр Жапаров
12:45
Президент Садыр Жапаров оценил обновленный автовокзал в Балыкчи